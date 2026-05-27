Bei der republikanischen Stichwahl in Texas hat der von Skandalen belastete und von Präsident Donald Trump unterstützte Ken Paxton das Partei-Establishment besiegt. In der Nacht zum Mittwoch setzte sich der Generalstaatsanwalt von Texas gegen den langjährigen Senator John Cornyn durch und gewann die republikanische Kandidatur für den US-Senat, wie aus ⁠Hochrechnungen von US-Medien hervorging. Damit scheidet der 74-jährige Cornyn, der von der Parteiführung favorisiert worden war, im kommenden Jahr nach vier Amtszeiten aus dem Senat aus. „Danke, Texas. Gemeinsam haben wir soeben Geschichte ‌geschrieben“, schrieb Paxton auf der Plattform X. „Nun müssen ‌wir zusammenstehen, um den finanzstärksten radikalen Demokraten Amerikas zu besiegen.“ Paxton tritt bei der Senatswahl im November gegen James Talarico an, einen demokratischen Abgeordneten im texanischen Parlament.

Mit Paxtons Sieg zeigt sich einmal mehr, wie fest Trump die Parteibasis im Griff hat. Zuvor waren bereits Senator Bill Cassidy aus Louisiana und der Abgeordnete Thomas Massie aus Kentucky Trump-treuen ‌Herausforderern unterlegen. Gerade Paxtons Nominierung bereitet der Parteiführung jedoch Sorgen: Sie befürchtet, dass sie den ‌Demokraten die Chance eröffnen ‌könnte, den Senatssitz in Texas zu erobern. Die Republikaner haben im Senat derzeit 53 der 100 Sitze. Nun müssten sie womöglich Millionen für die Verteidigung des Sitzes aufwenden – Geld, das in anderen umkämpften Bundesstaaten ‌fehlen dürfte. Die Demokraten nutzen Paxtons Vergangenheit bereits für scharfe Angriffe. „Donald Trump hat gerade einen Mann unterstützt, der von seiner eigenen Partei mit einem Amtsenthebungsverfahren überzogen, wegen Betrugs angeklagt und von seinen eigenen Mitarbeitern beim FBI angezeigt wurde“, erklärte Lauren ⁠French für das demokratische Aktionskomitee Senate Majority PAC. ‌Paxton selbst ‌weist jegliches Fehlverhalten zurück.