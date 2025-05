Bei der Stichwahl in Rumänien zeichnete sich am Sonntagabend ein Sieg der EU-freundlichen Kandidaten Nicosur Dan ab. Der Bürgermeister von Bukarest konnte ersten Zahlen zufolge mit 55 Prozent der Stimmen rechnen. Sein Kontrahent George Simion, ein rechtsextremer Europaskeptiker und Anhänger von US-Präsident Donald Trump, käme auf 45 Prozent. Dan hatte in Umfragen zumeist hinter Simion gelegen und war mit dem Versprechen angetreten, Korruption zu bekämpfen und Rumänien fest in Europa zu halten. Simion erklärte allerdings unmittelbar nach Bekanntgabe erster Ergebnisse, nach seinen Zahlen habe er 400 000 Stimmen Vorsprung vor Dan. Es sei klar, dass er der Wahlsieger sei. Dan ist ein entschiedener Befürworter der EU, der Nato und der Ukraine-Hilfen. Sein Konkurrent Simion hatte die erste Wahlrunde gewonnen.