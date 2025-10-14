Steve Witkoff kannten bis vor einigen Monaten nur Insider, in der Diplomatie kam er nicht vor. Sein eigenwilliger Aufstieg hat mit Golfplätzen zu tun, mit Immobilien und mit New York.

In der Welt von Donald Trump gibt es erstaunliche Karrieren, die von Steve Witkoff ist verblüffend. Bis vor einigen Monaten kannten außer Trump und anderen Vertrauten nur Insider diesen Mann, in der Diplomatie kam er nicht vor. Jetzt hat Witkoff offenbar zum Friedensschluss zwischen Israel und der Hamas sowie der Freilassung der letzten Geiseln beigetragen, und bald soll er sich wieder um Russlands Krieg mit der Ukraine kümmern. Mit Iran war er auch schon beschäftigt.