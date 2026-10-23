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BundesregierungFür Entlastungen fehlt Geld

Lesezeit: 3 Min.

Noch mal schnell die Zahlen prüfen: Klingbeil (li.) und Merz auf der Regierungsbank.
Noch mal schnell die Zahlen prüfen: Klingbeil (li.) und Merz auf der Regierungsbank.
Michael Brandt/dpa

CDU und Länder fordern, den Bürgern mehr Netto zu lassen. Doch die Steuerschätzung zeigt: Der Bund hat dafür keine Mittel – im Gegenteil.

Von Bastian Brinkmann, Berlin

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Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihr Alltag immer teurer wird. Dieses Gefühl greifen CDU-Politiker derzeit auf. Sie fordern einen „Teuer-Stopp“ bei Energie und wollen geplante Steuererhöhungen auf Zucker und Plastik abblasen. Das klingt für viele Bürger vermutlich nicht schlecht: Müssten sie weniger Steuern zahlen oder bekämen zusätzliche Finanzhilfen, hätten sie mehr Geld für andere Dinge übrig. In Frankreich und Italien protestieren Menschen, weil sie ihr Leben zu teuer finden. Für kommendes Wochenende sind auch in deutschen Städten Demonstrationen angemeldet.

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