Es ist ein diffiziles Puzzlespiel, aber die letzten Teilchen fehlen oder wollen einfach nicht passen. Und so ist die Ampelkoalition, jetzt wo die Zahlen zu den erwarteten Steuereinnahmen auf dem Tisch liegen, in Sachen Bundeshaushalt wieder mal auf der Suche. Um etwas passend zu machen, das schon lange nicht mehr zusammenpasst. Wenn es nicht gelingt, dann könnte aus dem von Christian Lindner so genannten „Herbst der Entscheidungen“ im November ein Endspiel für diese Koalition werden. In der SPD jedenfalls wächst die Sehnsucht nach mehr Führung – und einem Machtwort des Kanzlers, statt neuer zäher Verhandlungen mit dem Rechenschieber.

Das halbe Kabinett weilt gerade zu Regierungskonsultationen in Indien, der Finanzminister ist derweil in Washington bei der Tagung des Internationalen Währungsfonds und muss von dort die Zahlen der Steuerschätzung verkünden. Daheim in Deutschland sorgen diese für ganz unterschiedliche Schlussfolgerungen.

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat errechnet, dass Bund, Länder und Kommunen 2025 mit Steuereinnahmen von 982,4 Milliarden Euro rechnen können. 12,7 Milliarden weniger als noch im Mai prognostiziert. Wobei der Bund noch am besten dasteht, da er 7,7 Milliarden Euro weniger an die EU abführen muss als gedacht.

Scholz will einen Industriegipfel – aber was kann er bieten?

Klar ist aber: Die Lücke im Haushalt wird, anders als erhofft, nicht kleiner, sie beträgt noch etwa 13,5 Milliarden Euro. Lindner will zum Beispiel gerne jene sieben Milliarden Euro verwenden, die 2025 eigentlich als Subventionen an den US-Chipkonzern Intel fließen sollten. Weil Intel den geplanten Bau eines Werks bei Magdeburg verschoben hat, sind sie nun verfügbar. Allerdings drohen zugleich deutliche Mehrausgaben, etwa beim Bürgergeld. Lindner sieht einen Handlungsbedarf in einstelliger Milliardenhöhe, „wobei die Zahl näher bei zehn als bei eins liegt“. Er will mehr sparen: „Wir werden zusätzlich konsolidieren müssen. Nicht jede staatliche Leistung wird noch möglich sein.“ Lindner hat etwa die Wohnkosten für Bürgergeldempfänger und für geflüchtete Ukrainer im Blick.

Die Antwort der SPD lautet hingegen: mehr Schulden. Denn angesichts der lahmenden Wirtschaft und der Krise der Industrie will die Kanzlerpartei die Rettung von Arbeitsplätzen und mehr Investitionen in den Fokus stellen. Scholz hat hierzu einen Industriegipfel angekündigt, aber was hat er angesichts der Kassenlage zu bieten? In eine ähnliche Richtung gehen auch die Grünen. Deren Wirtschaftsminister Robert Habeck schlägt einen staatlichen Milliarden-Fonds vor; mit hohen Investitionsprämien für Unternehmen und Investitionen in Energie- und Kommunikationsnetze, Verkehrswege und Bildungseinrichtungen.

Sparen oder investieren, es ist die Quadratur des Kreises, über die Aufstellung des Haushalts 2025 lässt sich bald ein Buch schreiben. Es ist auch für Haushälter kaum erinnerlich, dass sie so eine unfertige Vorlage bekommen haben und jetzt in wenigen Wochen so hohe Milliardenbeträge eingespart werden müssen – wenn man sich nicht doch auf ein Aussetzen der Schuldenbremse einigt.

Ein Bruch samt Neuwahlen gilt durchaus als möglich

Zum Fixdatum wird der 14. November, dann ist die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags, dann muss der Haushalt eigentlich final stehen. Ein Bruch wird intern nicht mehr ausgeschlossen, mit Neuwahlen, zum Beispiel am 9. März.

Vor allem in der SPD wächst die Ungeduld, auch mit dem eigenen Kanzler. Lindners Art der Haushaltskonsolidierung sei „ein gravierendes Problem für die deutsche Wirtschaft“, sagte der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich der Süddeutschen Zeitung. Es sei bei der konjunkturellen Lage notwendig, dass der Bundeskanzler noch in diesem Monat die wichtigsten Akteure der deutschen Industrie einlade, um über weitere Maßnahmen zu beraten. „Wir werden alles daransetzen, um Deutschland mit klugen Investitionen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen“, betont Mützenich und fordert vom Bundeskanzler: „Olaf Scholz muss diese Fragen weiterhin und noch deutlicher zur Chefsache machen.“

Denn ohne neue Wachstumsimpulse würden auch die Steuereinnahmen weiter sinken, die wiederum für Investitionen fehlen würden. „Diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen.“ Der SPD-Haushalts- und Verteidigungsexperte Andreas Schwarz meint: „Jetzt kommt der Moment des Handelns und der Entscheidungen.“ Mit dieser Schätzung werde die Erstellung des Haushalts nicht einfacher. „Die Zahlen zeigen, das Land braucht dringend Wachstumsimpulse - und das schnell.“

Ob Lindner wirklich deshalb die Koalition platzen ließe?

Schwarz fordert, was Lindner weiter kategorisch ablehnt: „Wenn nicht jetzt, wann dann ist es Zeit, die Schuldenbremse zu modernisieren?“ Zukunft lasse sich nicht konsolidieren, sagt er mit Grüßen an Christian Lindner. Mützenich hatte schon bei der Vorlage des Haushaltsplans im Juli, der dann nochmal korrigiert wurde und nun erneut angepasst werden muss, betont, für ihn bleibe ein Notlagenbeschluss auf dem Tisch. Er wäre dafür, sämtliche Kosten für die Ukraine-Unterstützung auszuklammern von der Schuldenbremse und so Spielräume an anderer Stelle zu schaffen. In der SPD wird gefordert, dass der Kanzler sich mal gegen Lindner und seine FDP durchsetzen müsse; bei drei Prozent in den Umfragen könne Lindner ja gar nicht deswegen die Koalition platzen lassen.

Auch die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner, mahnt: „Die Bundesregierung muss dem sinkenden Zuwachs der Steuereinnahmen mit wachstumsfördernden Programmen entgegensteuern.“ Wettbewerbsfähige Unternehmen sorgten nun einmal für einen Großteil der Steuereinnahmen in Deutschland. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) verlangt ebenfalls schnell wirksame Maßnahmen sowie mehr Investitionen in Verkehr, Energie und Digitales. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) warnt die Bundesregierung, das Land „noch tiefer in die Krise zu sparen.“

Der Kanzler ist nun erst einmal bis Samstag in Indien, einem Land, in dem die Wirtschaft vergangenes Jahr um 7,8 Prozent gewachsen ist, für das laufende Jahr werden 6,8 Prozent Wachstum erwartet. Ob nun der Kanzler angesichts solcher Wachstumszahlen mit frischen Ideen zurückkehrt, um das Haushaltspuzzle zu vervollständigen, ist die große Frage. Sicher dürfte es nun bald zu einer Wiederauflage eines bekannten Gesprächsformats kommen, um dem Parlament zu helfen: den Runden von Scholz, Habeck und Lindner. Als sie im Juli zufrieden ihren ersten Entwurf präsentierten, hatten sie etwa 80 Stunden verhandelt. Aber wie man heute weiß: gelöst war wenig.