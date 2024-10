Es kommt nicht aller Tage vor, dass es so einen Auftritt eines Finanzministers gibt, der seinen Mitkoalitionären die Leviten liest. Nach der Steuerschätzung muss ein drittes Mal beim Haushalt für das kommende Jahr nachjustiert werden, man kann fast ein Buch schreiben über die Haushaltsaufstellung 2025. Sich zu einigen, gleicht bei all den Ansagen einer Quadratur des Kreises. Lindner sieht nun einen zusätzlichen Handlungsbedarf in einstelliger Milliardenhöhe, „wobei die Zahl näher bei zehn als bei eins liegt“.

Und nun sitzt er, zugeschaltet aus Washington, wo er bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds weilt, im „heute-journal“ des ZDF. „Die Finanzpolitik kann nicht reparieren, was die Wirtschaftspolitik versäumt“, sagt er in Richtung seines Kabinettskollegen Robert Habeck von den Grünen. Es brauche jetzt eine andere Wirtschaftspolitik, weniger Steuerlast, weniger Bürokratie, weniger Ideologie. Wenn Habeck nun wieder nach schuldenfinanzierten Subventionen rufe, der Wirtschaftsminister spricht von Innovationsprämien, dann sei das „konzeptionelle Hilflosigkeit“. Und auch, dass der Kanzler nun für Dienstag die Industrie und Gewerkschaftsvertreter zum Gipfel eingeladen hat, ihnen großzügige Hilfe in Aussicht stellen könnte, findet nicht Lindners Zustimmung. „Nein, die Vorschläge von Herrn Scholz waren nicht abgestimmt und die von Herrn Habeck auch nicht.“

Deutschlands Wirtschaft ist in der Krise und nun prallen die unterschiedlichen Lösungskonzepte von FDP auf der einen, SPD und Grünen auf der anderen Seite voll aufeinander. Lindner will woanders sparen, er hat zum Beispiel die Wohnkosten für Bürgergeldempfänger und geflüchtete Ukrainer im Blick; durch Pauschalen und notfalls Umzüge in andere Wohnungen. Um Spielräume für Entlastungen der Unternehmen zu schaffen – und er will sie vor allem von immer mehr Bürokratielasten befreien; auch der Kanzler rückt zum Beispiel gerade ab vom Lieferkettengesetz. SPD und Grüne würden dagegen gerne die Schuldenbremse lockern, um mit mehr Investitionen entgegenzusteuern.

Lindner lädt zur Gegenveranstaltung

Lindner meint mit Blick auf die gar nicht mehr kaschierten großen Differenzen: „Das ist für sich genommen ein Problem, das will ich ihnen sehr klar sagen. Dadurch entsteht nämlich Unsicherheit.“ Er sei der Überzeugung, dass 50 Prozent der Probleme in der Wirtschaftspolitik, angefangen bei der Zurückhaltung der Investoren, „mit politisch gemachter Unsicherheit zusammenhängt.“ Schöne Grüße an Robert Habeck, der ja betont hat, unter ihm als Kanzler würde es niemals einen Finanzminister Lindner geben. Der stellt ein verkapptes Ultimatum. „Diesen Herbst muss Klarheit geschaffen werden, welche Richtung in der Finanz- und Wirtschaftspolitik geht dieses Land. Sonst nimmt die wirtschaftliche Entwicklung weiteren Schaden.“ Wenn man nicht weiter komme, bei dem, was das Land jetzt brauche, „dann müssen sich alle die Karte legen.“ Er hat im Übrigen zum Industriegipfel des Kanzlers mit Fraktionschef Christian Dürr nun parallel zu einer Art Gegenveranstaltung am Dienstag eingeladen. Und zwar die Verbände, die beim Kanzler nicht dabei sind – Arbeitgeberverband, die Deutsche Industrie- und Handelskammer, das Handwerk und die Familienunternehmer. In der FDP ist man genervt, dass der Industriegipfel nicht abgesprochen war und vor allem die eingeladen seien, die ständig neue Subventionen verlangten.

Im Umfeld des Kanzlers ist man bemüht zu betonen, dass man das nicht als eine Konkurrenzveranstaltung sehen würde. In der SPD-Fraktion meinen Sie, da könne Lindner mal sehen, wie toll die Wirtschaftsverbände seine Sparpläne in Zeiten einer Rezession finden. Aber das alles ist der Arbeitsmodus einer Koalition, die noch ein Jahr durchhalten will. Jeder scheint seins zu machen, es wirkt wie die Vorbereitung des jeweils eigenen Wahlkampfes. Aber in Sachen Haushalt müssen alle noch irgendwie zueinander finden. Und auf der Arbeitsebene sind die drei Chef-Haushälter der Ampel, Dennis Rohde (SPD), Sven Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP) ein Beispiel wie es auch anders gehen kann, sie haben schon manches Problem gelöst, arbeiten vertrauensvoll zusammen. „Haushalte sind kein simples Zahlenwerk, sondern werden im Ringen miteinander um die besten Lösungen für die Menschen in diesem Land gemacht“, betont Rohde. Dafür erwarte man nun „keine singulären Ideen, sondern nur in den Regierungsspitzen geeinte Vorschläge der Bundesregierung dazu, wie die noch bestehenden Lücken geschlossen werden können.“

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat errechnet, dass Bund, Länder und Kommunen 2025 mit Steuereinnahmen von 982,4 Milliarden Euro rechnen können. 12,7 Milliarden weniger als noch im Mai prognostiziert. Wobei der Bund noch am besten dasteht, da er 7,7 Milliarden Euro weniger an die EU abführen muss als gedacht – und somit sogar auf ein kleines Plus von 700 Millionen hoffen kann.

Scholz will einen Industriegipfel – aber was kann er bieten?

Klar ist aber: Die Lücke im Haushalt wird, anders als erhofft, nicht wirklich kleiner, sie beträgt noch etwa 13,5 Milliarden Euro. Lindner will zum Beispiel gerne die sieben Milliarden Euro verwenden, die eigentlich als Subventionen an den US-Chipkonzern Intel fließen sollten. Weil Intel den geplanten Bau eines Werks bei Magdeburg verschoben hat, sind sie nun verfügbar. Allerdings drohen zugleich deutliche Mehrausgaben, etwa beim Bürgergeld, weil wegen der Wirtschaftsflaute weniger Menschen als erhofft in Arbeit vermittelt werden könnten. Hinzu kommen Mehrkosten für die Förderung erneuerbare Energien. „Wir werden zusätzlich konsolidieren müssen. Nicht jede staatliche Leistung wird noch möglich sein.“

Die Antwort der SPD lautet hingegen: mehr Schulden. Denn angesichts der lahmenden Wirtschaft und der Krise der Industrie will die Kanzlerpartei die Rettung von Arbeitsplätzen und mehr Investitionen in den Fokus stellen. Scholz hat hierzu eben jenen Industriegipfel angekündigt, aber was hat er angesichts der Kassenlage zu bieten? In eine ähnliche Richtung gehen auch die Grünen. Deren Wirtschaftsminister Robert Habeck schlägt einen staatlichen Milliarden-Fonds vor; mit hohen Investitionsprämien für Unternehmen und Investitionen in Energie- und Kommunikationsnetze, Verkehrswege und Bildungseinrichtungen.

Es ist auch für Haushälter kaum erinnerlich, dass sie so eine unfertige Vorlage bekommen haben und jetzt in wenigen Wochen so hohe Milliardenbeträge eingespart werden müssen – wenn man sich nicht doch auf ein Aussetzen der Schuldenbremse einigt. In der SPD wächst die Sehnsucht nach mehr Führung – und einem Machtwort des Kanzlers, statt neuer Verhandlungen mit dem Rechenschieber.

Ein Bruch samt Neuwahlen gilt durchaus als möglich

Zum Fixdatum wird der 14. November, dann ist die sogenannte Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags, dann muss der Haushalt eigentlich final stehen. Ein Bruch wird intern nicht mehr ausgeschlossen, mit Neuwahlen, zum Beispiel am 9. März.

Vor allem in der SPD wächst der Ärger. Lindners Art der Haushaltskonsolidierung sei „ein gravierendes Problem für die deutsche Wirtschaft“, sagte der Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich der Süddeutschen Zeitung. „Wir werden alles daransetzen, um Deutschland mit klugen Investitionen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen“, betont Mützenich und fordert vom Bundeskanzler: „Olaf Scholz muss diese Fragen weiterhin und noch deutlicher zur Chefsache machen.“

Ohne neue Wachstumsimpulse würden auch die Steuereinnahmen weiter sinken, die wiederum für Investitionen fehlen würden. „Diesen Teufelskreis müssen wir durchbrechen.“ Der SPD-Haushalts- und Verteidigungsexperte Andreas Schwarz meint: „Jetzt kommt der Moment des Handelns und der Entscheidungen.“ Mit dieser Schätzung werde die Erstellung des Haushalts nicht einfacher. „Die Zahlen zeigen, das Land braucht dringend Wachstumsimpulse – und das schnell.“

Ob Lindner wirklich deshalb die Koalition platzen ließe?

Schwarz fordert, was Lindner weiter kategorisch ablehnt: „Wenn nicht jetzt, wann dann ist es Zeit, die Schuldenbremse zu modernisieren?“ Zukunft lasse sich nicht konsolidieren, sagt er mit Grüßen an Christian Lindner. Mützenich hatte schon bei der Vorlage des Haushaltsplans im Juli, der dann noch mal korrigiert wurde und nun erneut angepasst werden muss, betont, für ihn bleibe ein Notlagenbeschluss auf dem Tisch. Er wäre dafür, sämtliche Kosten für die Ukraine-Unterstützung auszuklammern von der Schuldenbremse und so Spielräume an anderer Stelle zu schaffen. In der SPD wird gefordert, dass der Kanzler sich mal gegen Lindner und seine FDP durchsetzen müsse; bei drei Prozent in den Umfragen könne Lindner ja gar nicht deswegen die Koalition platzen lassen.

Der Kanzler weilt derweil mit seinem halben Kabinett zu Regierungskonsultationen in Indien, einem Land, in dem die Wirtschaft vergangenes Jahr um 7,8 Prozent gewachsen ist, für das laufende Jahr werden 6,8 Prozent Wachstum erwartet. Ob nun der Kanzler angesichts solcher Wachstumszahlen mit frischen Ideen zurückkehrt, um das Haushaltspuzzle zu vervollständigen, ist die große Frage. Sicher dürfte es nun bald zu einer Wiederauflage eines bekannten Gesprächsformats kommen, um dem Parlament zu helfen: den Runden von Scholz, Habeck und Lindner. Als sie im Juli zufrieden ihren ersten Entwurf präsentierten, hatten sie etwa 80 Stunden verhandelt. Aber wie man heute weiß: gelöst war wenig.