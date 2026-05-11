Bisher ist es nur ein Raunen, ein Gemurmel und Getuschel. Doch je länger die koalitionsinterne Debatte über eine große Einkommensteuerreform hinter den Kulissen läuft, desto mehr deutet sich an: Ohne massive Veränderungen auch bei der Mehrwertsteuer dürfte es äußerst schwer werden, jene „deutlichen“ Entlastungen zu finanzieren, die die Parteichefs Friedrich Merz (CDU), Markus Söder (CSU), Lars Klingbeil und Bärbel Bas (beide SPD) vor allem den Beziehern kleiner und mittlerer Gehälter im Lande versprochen haben. Dafür ist der Umverteilungsspielraum innerhalb der Einkommensteuer schlicht zu klein, nach dem Nein von Kanzler Merz dazu, Spitzenverdiener höher zu belasten.