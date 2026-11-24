Friedrich Merz ( CDU ) wird sich viel Genörgel anhören müssen, wenn an diesem Mittwochmorgen im Bundestag die Generaldebatte über den Haushalt des Kanzleramts ihren Lauf nimmt. Gemessen am Theater, das derzeit in den Reihen seiner eigenen Regierungskoalition aufgeführt wird, dürfte das Gemecker von AfD, Grünen und Linkspartei aber kaum ins Gewicht fallen: Denn Union und SPD haben sich wieder einmal derart verhakt, dass die Bundesbürger sogar um die für Anfang Januar fest versprochenen Steuersenkungen fürchten müssen.

Worum geht es? Inhaltlich sind sich CDU, CSU und SPD seit zwei Wochen einig, dass der Grundfreibetrag 2027 und 2028 in zwei Stufen von heute 12 348 auf 12 900 Euro angehoben werden soll. Der Grundfreibetrag umfasst das Einkommen, welches das Existenzminimum sichert und deshalb von der Einkommensteuer ausgenommen ist. Das Kindergeld steigt von 259 auf 272 Euro je Kind und Monat. Zur Finanzierung soll unter anderem der sogenannte Reichensteuersatz von 45 Prozent bereits bei Einkünften ab 250 000 Euro greifen. Hinzu kommt ein neuer „Superreichensteuersatz“ von 47 Prozent, der auf das Einkommen oberhalb von 280 000 Euro fällig wird.

Hinauszögern, verwässern – da wollen Frei und Merz nicht mehr mitmachen

Die Union hatte den beiden Steuererhöhungen für Spitzenverdiener nur zugestimmt, weil auch sie die Entlastungen kleiner und mittlerer Einkommen will. Außerdem hatte sie schon während der Koalitionsverhandlungen vor gut eineinhalb Jahren der SPD die Zusage abgerungen, dass zugleich einige der starren Regeln am Arbeitsmarkt flexibler gehandhabt werden. Unter anderem geht es darum, dass Beschäftigungsverhältnisse künftig länger als bisher ohne Begründung befristet werden können und dass Top-Verdiener ihren Kündigungsschutz teilweise verlieren. Beides soll Neueinstellungen erleichtern.

Nach Darstellung aus Unionskreisen möchte die SPD die für sie sehr schmerzhaften Einschnitte am Arbeitsmarkt aber nun ganz offensichtlich bis ins nächste Jahr hinauszögern und womöglich noch inhaltlich verwässern. Weshalb CDU und CSU jetzt umgekehrt die Verabschiedung der Steuerreform blockieren, für die Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) in den eigenen Reihen viel Applaus bekommen hatte. „Beide Projekte waren von Beginn politisch miteinander verknüpft“, heißt es in den Unionskreisen. Entsprechend lehnt Fraktionschef Thorsten Frei (CDU) eine rasche Verabschiedung der Steuersenkungen im Bundestag seit Tagen ab. Auch Merz schloss sich der Blockade bei einer Fraktionssitzung am Montag an.

Schwesig und die Superreichen

Dass gerade Lars Klingbeil wenig Interesse daran hat, die in seiner Partei höchst unbeliebten Arbeitsmarktreformen noch dieses Jahr zu verabschieden, liegt auf der Hand. Zugleich braucht er den Erfolg bei der „Superreichensteuer“. Denn der Vizekanzler ringt gerade mit sich, ob er beim vorgezogenen Bundesparteitag der SPD am 16. und 17. Januar noch einmal für den Vorsitz kandidieren soll. Er muss darauf hoffen, dass Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern, sich bereit erklärt, mit ihm gemeinsam anzutreten. Bisher hat nur sein Widersacher Hubertus Heil seine Kandidatur angekündigt. Die Einführung der „Superreichensteuer“ wäre für Klingbeil ein wichtiges Symbol, um zu zeigen, was er der Union abgetrotzt hat. Blockieren CDU und CSU die Steuererhöhung für Spitzenverdiener hingegen, würde das Klingbeils Wahlchancen sicher nicht verbessern.

Unter wenigen Dingen leiden die Sozialdemokraten so sehr wie unter dem oft erfolglosen Bemühen, mehr Verteilungsgerechtigkeit im Land zu erreichen. Ob beim Thema Erbschaftssteuer oder beim SPD-Wunsch, den Einkommensteuerspitzensatz zu erhöhen – stets bremste die Union den Bündnispartner aus. Nun muss Klingbeil gleich zwei Probleme lösen, die sich als toxisch für die Koalition wie auch für seine persönliche politische Karriere erweisen könnten. Zum einen muss ihm daran gelegen sein, die Steuerreform umsetzen, ohne die Parteifreunde durch die geplanten flexibleren Arbeitsmarktregeln zu vergrätzen. Zum anderen will er den Fehler aus der Endphase der Ampelregierung vermeiden, alles und jedes politisch miteinander zu verknüpfen, um sich am Ende nur noch zu blockieren und durch gegenseitiges Erpressen das Koalitionsklima immer weiter zu vergiften.

Die Union wird auf Klingbeils Nöte allerdings nur bedingt Rücksicht nehmen, denn auch sie hat nach eigenem Empfinden einige leidvolle Erfahrungen gemacht: So habe die SPD nach dem Zerfall der Ampel und der Bildung der schwarz-roten Koalition ihren Vorsprung an Regierungserfahrung genutzt, um CDU und CSU das ein oder andere Mal „hinter die Fichte zu führen“, wie ein Unionsmann es ausdrückte. Damit soll nun Schluss sein, die Losung in der Union lautet: Steuerreform zum Jahresbeginn nur, wenn auch die Arbeitsmarktreform noch im Dezember verabschiedet wird! Besonderen Druck macht hier der Parlamentskreis Mittelstand.

Technisch wäre das möglich, wenn die Koalitionsfraktionen eine entsprechende gemeinsame Initiative in den Bundestag einbringen würden. Passiert das nicht, wird am 1. Januar weder die Steuerlast sinken, noch der Arbeitsmarkt flexibilisiert. Beides müsste dann mit Verspätung und – im Fall der Steuern – womöglich rückwirkend in Kraft treten. Dabei wissen Union wie SPD schon jetzt: Öffentlich dafür verdroschen würden einmal mehr beide Koalitionspartner.