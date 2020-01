Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Städte und Gemeinden haben im Jahr 2019 insgesamt mehr Einnahmen aus der Gewerbesteuer verbucht. 5,5 Milliarden Euro standen landesweit in den Büchern und damit 3,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Während die kreisangehörigen Gemeinden sowie Hessens größte Stadt Frankfurt deutliche Zuwächse erzielte, lagen die Werte der kreisfreien Städte ohne Frankfurt nach Angaben der Statistiker unter dem Vorjahr.

Vor allem Offenbach und Kassel mussten klare Einbußen verkraften, teilte das Landesamt mit. Positiv entwickelten sich dagegen die Einnahmen der kreisfreien Städte Wiesbaden und Darmstadt. Den größten Anteil an den gesamten Gewerbesteuereinnahmen im Land habe mit 2,0 Milliarden Euro erneut Frankfurt gehabt.

Die 418 kreisangehörigen Gemeinden in Hessen hätten mit 2,7 Milliarden Euro so viel Gewerbesteuern eingenommen wie nie zuvor, erklärten die Experten. Außergewöhnlich hoch seien dabei die Anstiege in Großkrotzenburg (Main-Kinzig-Kreis) sowie in Helsa im Landkreis Kassel gewesen.