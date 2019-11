Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs scheidender Finanzminister Christian Görke (Linke) rechnet bis zum Ende der kommenden Wahlperiode mit weiter steigenden Steuereinnahmen des Landes. Nach der in der vergangenen Woche veröffentlichten Steuerschätzung des Bundes könnten die Einnahmen von gut 9,2 Milliarden Euro in diesem Jahr um fast 2 Milliarden Euro auf rund 11,1 Milliarden Euro im Jahr 2024 steigen, erklärte Görke am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Hintergrund sei die stabile Bevölkerungszahl von rund 2,4 Millionen Brandenburgern und eine ebenso stabile Zahl von Beschäftigten.

Damit sei für das laufende Jahr für einen Ausgleich des Landeshaushalts voraussichtlich keine Entnahme aus der Rücklage notwendig, betonte Görke. Bislang waren dafür 541 Millionen Euro vorgesehen. Auch die Kommunen können nach Einschätzung des Finanzministers bis 2024 mit einer Steigerung ihrer Steuereinnahmen um mehr als 300 Millionen Euro auf rund 2,7 Milliarden Euro rechnen.