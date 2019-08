Berlin (dpa/th) - Thüringens CDU-Chef Mike Mohring hat begrüßt, dass der Solidaritätszuschlag nun abgebaut wird. Die Union wolle zwar den Soli ganz abschaffen, komme hier aber dem Koalitionspartner SPD entgegen, der, wie im Koalitionsvertrag vereinbart den Soli nur für 90 Prozent der Zahler ganz abschaffen will. Mohring sagte am Montag in Berlin vor Sitzungen der CDU-Gremien, nach dem Entgegenkommen der Union erwarte er, dass nun die SPD der Union bei der Grundrente entgegen komme.