Mainz (dpa/lrs) - Fünf Fälle überbordender öffentlicher Ausgaben aus Rheinland-Pfalz hat der Bund der Steuerzahler in seinem neuen bundesweiten Schwarzbuch angeprangert. Drei Fälle betreffen Kommunen, zwei drehen sich um Landesausgaben, wie der Steuerzahlerbund Rheinland-Pfalz am Dienstag in Mainz mitteilte.

Kritisch werden die neue regionalen Servicestellen für Kulturschaffende, das Projekt zur Wiederansiedlung der Luchse im Pfälzerwald und die langwierige Sanierung einer Straße in Trier betrachtet. Bei letzterer wurden für die Anwohner laut Steuerzahlerbund hohe Ausbaubeiträge fällig. Darüber hinaus monierte der Steuerzahlerbund Kommunalwahl-Stimmzettel mit falsch geschriebenen Namen in drei Kreisen und der Landeshauptstadt Mainz sowie der Bau einer Aussichtsplattform am Rhein in St. Goar.