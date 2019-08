Erfurt/Stuttgart (dpa/th) - Thüringen gehört nach einer Studie zu den Bundesländern, deren Einwohner vergleichsweise wenig Grundsteuer bezahlen müssen. Wie aus einer am Dienstag in Stuttgart veröffentlichen Analyse der Beratungsgesellschaft Ernst & Young hervorgeht, hat jeder Thüringer im vergangenen Jahr statistisch 109 Euro Grundsteuer für bebaute und bebaubare Grundstücke an seine Kommune gezahlt. Nur in Sachsen-Anhalt (107 Euro) und Brandenburg (106 Euro) war die durchschnittliche Pro-Kopf-Belastung geringer. In Nordrhein-Westfalen hingegen wurden die Einwohner mit 206 Euro zur Kasse gebeten.