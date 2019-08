Studie: Grund- und Gewerbesteuern in NRW am höchsten

Düsseldorf/Stuttgart (dpa/lnw) - Mieter, Eigentümer und Selbstständige müssen in Nordrhein-Westfalen weiterhin die höchsten durchschnittlichen Grund- und Gewerbesteuersätze bundesweit bezahlen. Das geht aus einer am Mittwoch in Stuttgart veröffentlichen Analyse der Beratungsgesellschaft EY (Ernst & Young) hervor. Die Prüfer hatten die Entwicklung der beiden Steuerarten zwischen 2005 und 2018 unter die Lupe genommen.