Kiel (dpa/lno) - Wegen der Verschiebung der geplanten Reform gegen Schlupflöcher bei der Grunderwerbsteuer in das nächste Jahr hat Finanzministerin Monika Heinold die Koalitionsfraktionen im Bundestag scharf kritisiert. "Es ist unfassbar, dass SPD und Union das Schließen des Schlupfloches erneut blockieren", sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. "Damit wird großen Immobiliengesellschaften ermöglicht, sich auch weiterhin der Grunderwerbsteuer zu entziehen, während Häuslekäufer ihre Steuern ordnungsgemäß zahlen müssen." Das sei nicht gerecht.

Die Koalitionsfraktionen in Berlin hatten in der vergangenen Woche angekündigt, die Reform auf das erste Halbjahr 2020 zu verschieben. Das Regierungsbündnis aus CDU, Grünen und FDP in Kiel hatte geplant, die Mehreinnahmen aus dem Eindämmen des Schlupfloches einzusetzen, um Bürger beim Ersterwerb einer eigengenutzten Immobile zu entlasten. "Das können wir nun vorerst nicht machen", kritisierte Heinold. Ob die große Koalition es tatsächlich schaffe, das Steuerschlupfloch im nächsten Jahr zu schließen, sei abzuwarten. "Ich befürchte aber, dass das Auf-die-lange-Bank-Schieben letztendlich einen zahnlosen Tiger hervorbringen wird."

Die geplante Reform richtet sich gegen Missbrauch mit sogenannten Share Deals, durch die dem Fiskus in Deutschland jedes Jahr Grunderwerbsteuern von bis zu einer Milliarde Euro entgehen. Dabei werden statt Grundstücken Anteile an Gesellschaften mit Immobilienbesitz verkauft. Nach Angaben der Koalitionsfraktionen in Berlin haben die Beratungen im Bundestag gezeigt, dass der Gesetzentwurf noch näher geprüft werden müsse.

Der Kritik Heinolds schlossen sich auch deren Kieler Koalitionspartner CDU und FDP an. "Es ist sehr bedauerlich, dass die Reform der Grunderwerbsteuer zur Schließung von sogenannten Steuerschlupflöchern verschoben worden ist", sagte der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Ole-Christopher Plambeck. Es sei wichtig, mit den zu erwartenden Steuermehreinnahmen die Bürger zu entlasten. Jamaika habe seine Vereinbarung, Menschen den Ersterwerb einer Wohnimmobilie zu erleichtern, mit einer Reform der Grunderwerbsteuer verknüpft. "Wir fordern eine schnelle Einigung in Berlin", sagte Plambeck.

"Es ist schon dramatisch, wie reformunwillig diese Bundesregierung mittlerweile ist", meinte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. "Anders lässt es sich nicht erklären, warum Union und SPD erst auf den letzten Metern inhaltliche Mängel am eigenen Gesetzentwurf festgestellt haben wollen." Vogt bekundete massive Verärgerung über die Verschiebung der Reform. Um mehr Menschen ein Eigenheim zu ermöglichen, müssten dringend die hohen Kaufnebenkosten angegangen werden.