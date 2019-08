Hannover (dpa/lni) - Die von der SPD vorgeschlagene Wiedereinführung der Vermögensteuer stößt bei Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers auf Ablehnung. Die Überlegungen seien "ein völlig falsches Signal in einer Zeit sich abkühlender Konjunktur", sagte der CDU-Politiker am Montag in Hannover. "Steuern von der Substanz, die auch erhoben werden, wenn keine Erträge erzielt worden sind, stellen einen Vermögensverzehr dar und wirken abschreckend." Deutschland befinde sich in einem internationalen Steuerwettbewerb, in dem die Belastung deutscher Unternehmen schon jetzt zu hoch sei. Die Steuereinnahmen des Staates seien bereits so hoch wie nie.