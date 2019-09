Erfurt (dpa/th) - Hausbesitzer und Gewerbetreibende mussten in fast allen Thüringer Kommunen in den vergangenen Jahren tiefer in die Tasche greifen. Nur 19 Gemeinden im Freistaat hätten seit 2010 die Höhe der Gewerbe- und Grundsteuern nicht verändert, teilte das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mit. Allein im ersten Halbjahr 2019 hätten 36 Gemeinden den sogenannten Hebesatz für die Gewerbesteuer und 12 die Grundsteuer für bebaute Flächen erhöht. Die höchsten Gewerbe- und Grundsteuern in Thüringen werden in Erfurt und Gera fällig, ermittelten die Statistiker.