Chemnitz (dpa/sn) - Ein ungenutztes Containerdorf für Asylbewerber, ein illegal gebauter Radweg und ein überflüssiger Staatsbetrieb: Drei Fälle von Verschwendung öffentlicher Gelder aus Sachsen haben es in das am Dienstag vorgestellte "Schwarzbuch" des Steuerzahlerbundes geschafft. Darin listet der Verein drastische Beispiele auf, in denen Bund, Länder und Kommunen nach Ansicht des Bundes der Steuerzahler zu sorglos mit dem Geld der Bürger umgegangen sind.

So wird der Freistaat etwa für eine ungenutzte Asylunterkunft in der Innenstadt kritisiert. Das als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber geplante Dorf aus mehr als 500 Containern wurde den Angaben zufolge 2016 fertig gebaut und vom Freistaat gemietet - allerdings nie bezogen und nach drei Jahren Leerstand schließlich vom Land gekauft und abgebaut. Die Container sollen nun als Schulungsräume dienen, unter anderem für die Landesfeuerwehrschule.

Dafür wurde der Freistaat vom Bund der Steuerzahler in Sachsen am Dienstag mit dem Negativpreis "Schleudersachse" bedacht. Innen- und Finanzministerium hätten alles dafür getan, damit Sachsen den Preis erstmals in Empfang nehmen könne, so Vorstand Thomas Meyer. Das "Geisterdorf" habe den Steuerzahler demnach rund 7,8 Millionen Euro gekostet. "Wegen falscher Bedarfsprognosen." Bürger konnten online über den "Schleudersachsen" abstimmen.

Zudem schaffte es ein neu gebauter Radweg in Adorf (Vogtland) in das "Schwarzbuch": Denn die knapp zwei Kilometer lange Strecke darf nicht befahren werden. Beim Bau hatte der Kreis offenbar übersehen, dass der Radweg durch ein Naturschutzgebiet führt und versäumt, die entsprechenden Genehmigungen einzuholen. Ein Naturschutzverband klagte, nun droht der Rückbau. Die geschätzten Kosten für den Elsterradweg belaufen sich auf rund 275 000 Euro.

Die Steuerexperten kritisierten im "Schwarzbuch" zudem einen vor mehr als zwei Jahren gegründeten und - ihrer Ansicht nach - überflüssigen Staatsbetrieb für zentrales Flächenmanagement (ZFM). Dieser hätte ähnliche Aufgaben wie das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB). Solche Doppelstrukturen seien aus Sicht des Steuerzahlers keine gute Idee, hieß es. Durch die Neugründung seien Kosten von rund 215 000 Euro entstanden.