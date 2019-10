Dresden (dpa/sn) - Sachsens Steuerfahnder haben im ersten Halbjahr fast 35 Millionen Euro hinterzogene Steuern aufgespürt und damit fast doppelt so viele wie in den ersten sechs Monaten 2018. "Der aufgedeckte Steuerschaden ist beachtlich", sagte der Präsident des Landesamtes für Steuern und Finanzen, Karl Köll, laut Mitteilung am Mittwoch beim Steuerstrafrechtstag in Dresden. Das zeige, wie wichtig die Arbeit der Steuerfahndung im Kampf gegen Steuerbetrug und -hinterziehung sei. Der Anstieg der Gesamtsumme, die im Vorjahreszeitraum bei fast 19 Millionen Euro lag, resultiert aus hochdotierten Einzelfällen, wie eine Sprecherin der Behörde sagte.

Von Anfang Januar bis Ende Juni wurden 540 Fahndungsprüfungen abgeschlossen sowie 489 Amts- und Rechtshilfeersuchen erledigt. Wie in den Jahren zuvor betraf der größte Teil der Fälle die Umsatzsteuer, was zu etwa 22,7 Millionen Euro Mehrsteuern führte. In den Bußgeld- und Strafsachenstellen wurden rund 9000 Anzeigen, Prüfberichte der Finanzämter sowie Steuerstraf- und Bußgeldverfahren bearbeitet. In etwa 230 Fällen ergingen Urteile zu Geldstrafen von rund 840 000 Euro und Freiheitsstrafen von fast 36 Jahren sowie Strafbefehle wegen hinterzogener Steuern von insgesamt 14,5 Millionen Euro.