Chemnitz (dpa/sn) - Der Bund der Steuerzahler vergibt auch in diesem Jahr den Negativpreis "Schleudersachse". Damit kürt der Verein jährlich Verschwender öffentlicher Gelder im Freistaat. In diesem Jahr liege der Fokus auf fünf Fällen, wie der Verein am Freitag in Chemnitz mitteilte. Zu den Kandidaten zählt eine überflüssige Brücke über die Röder im Schutzgebiet Hüttertal bei Radeberg, die den Steuerzahler 200 000 Euro kostete. Ein Containerdorf in Dresden bringt es sogar auf 7,8 Millionen Euro. Es wurde 2016 fertiggestellt, nie genutzt und nach drei Jahren wieder abgebaut. Die Bürger können bis zum 24. Oktober ihre Stimme online abgeben.

Im vergangenen Jahr erhielt Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die unbeliebte Auszeichnung für seine Reisefreudigkeit. Nach Angaben des Steuerzahlerbundes hatte Hilbert 37 Reisen unternommen, darunter nach China und Hawaii. Die Kosten dafür hätten sich auf 33 600 Euro summiert.