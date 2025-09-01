Friedrich Merz war gedanklich schon einmal weiter gewesen – vor genau zwei Jahren, im September 2023, war das. In einem Interview klagte der damalige Oppositionsführer darüber, dass „schon Leute, die nur ein bisschen mehr verdienen als der Durchschnitt, eine enorme Belastung durch Abgaben und Steuern“ zu schultern hätten. „Wir müssen die Belastungskurve abflachen, denn Leistung muss sich lohnen. Ob der Spitzensteuersatz dann bei 42 oder 45 Prozent liegt, ist nicht entscheidend“, so der CDU-Chef.
SteuererhöhungenDas Machtwort des Kanzlers verpufft
- Bundeskanzler Friedrich Merz lehnt Steuererhöhungen kategorisch ab und beruft sich auf den Koalitionsvertrag, obwohl ein Haushaltsloch von 30 Milliarden Euro für 2027 besteht.
- Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) hält Steuererhöhungen zur Haushaltskonsolidierung zumindest für diskussionswürdig, während Merz stattdessen Kürzungen etwa beim Bürgergeld fordert.
- CDA-Chef Dennis Radtke kritisiert Merz’ starre Haltung und fordert eine Reform der Erbschaftsteuer sowie Änderungen beim Einkommensteuertarif – aus Gerechtigkeitsgründen.
Friedrich Merz versucht, die Steuererhöhungsdebatte in der Koalition per Basta zu ersticken. Doch selbst in seiner eigenen Partei fragen sich manche, ob er damit inhaltlich wie strategisch richtigliegt.
Von Claus Hulverscheidt, Berlin
