Von Cerstin Gammelin, Berlin

Die Pandemie hat die Steuereinnahmen drastisch einbrechen lassen. Bund, Ländern und Gemeinden wird es trotz aller Hilfsmaßnahmen über das Jahr 2024 hinaus voraussichtlich nicht gelingen, die vor dem Ausbruch der Pandemie geschätzten jährlichen Steuereinnahmen auch nur annähernd zu erreichen. Das geht aus der aktuellen Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen hervor, die Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag in Berlin vorstellte.

Bei der Steuerschätzung im Herbst 2019 waren die Ökonomen noch davon ausgegangen, dass der Bund 2020 rund 329 Milliarden Euro an Steuern einnimmt. Tatsächlich sind es nach Ausbruch der Pandemie nur noch knapp 279 Milliarden Euro, also 50 Milliarden Euro weniger. Dieses Defizit wird zwar im Laufe der Jahre kleiner, es bleibt aber bestehen. Die Vor-Corona-Einnahmen des Bundes aus dem Jahr 2019 werden den Schätzern zufolge erst 2023 wieder erreicht. Wann die damals für 2023 prognostizierten Einnahmen erreicht werden, ist offen.

Ähnliche Einbrüche bei den Steuereinnahmen sind auch bei Ländern und Gemeinden zu verzeichnen, allerdings weniger drastisch. Insgesamt fehlen dem deutschen Staat in diesem Jahr gut 88 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, verglichen mit der Vorjahresprojektion. Im kommenden Jahr könnten es insgesamt knapp 70 Milliarden Euro sein.

Aus dem Zahlenwerk geht zudem hervor, dass es der Bundesregierung gelungen ist, den historischen Steuerschwund zu verlangsamen. Im September hatte der Bundesfinanzminister eine außerplanmäßige Steuerschätzung in Auftrag gegeben, um verlässliche Daten für die Planung des Budgets 2021 und des Finanzplans bis 2024 zu haben. Die damals ermittelten Steuereinnahmen haben sich weitgehend in der aktuellen, turnusmäßigen Steuerschätzung bestätigt. Das bedeutet, dass sich die Lage seit dem Sommer wieder stabilisiert hat. Auch der teilweise Shutdown des Monats November ist in den Daten enthalten. Den Schätzern zufolge kann der deutsche Staat in diesem Jahr sogar mit zehn Milliarden Euro mehr rechnen. Das Plus liegt aber angesichts der gesamten Einnahmen von knapp 718 Milliarden Euro innerhalb des Toleranzbereiches.

Unions-Haushaltsexperte Eckhardt Rehberg bezeichnete die Haushaltslage des Bundes als "weiter angespannt". Geringfügige Mehreinnahmen änderten nichts am Gesamtbild, sagte er in Berlin. Der Bund könne die coronabedingten Steuerausfälle und Mehrausgaben nur durch neue Schulden "in außerordentlicher Höhe stemmen". Mit Blick auf die Haushaltsberatungen 2021 forderte er, die Bundesregierung müsse den Abgeordneten "jetzt endlich offenlegen", welche neuen Ausgaben sie noch vorsehe. "Wir brauchen jetzt Klarheit, um welchen Betrag die Bundesregierung die Neuverschuldung gegenüber dem Regierungsentwurf erhöhen will."

Scholz plant bisher mit 96 Milliarden Euro an zusätzlichen Krediten im kommenden Jahr, nach 218 Milliarden Euro in diesem Jahr. Ob das ausreichen wird, hängt davon ab, ob weitere Hilfsmaßnahmen nötig sind, um die Folgen der Pandemie zu lindern und die wirtschaftlichen Strukturen des Landes funktionsfähig zu halten. Der Bundesfinanzminister, der für die SPD um das Bundeskanzleramt im kommenden Wahlkampf kämpfen wird, schloss am Donnerstag weitere Hilfen nicht aus. "Wenn es nötig wird, können wir noch mal nachlegen", sagte Scholz in Berlin. Das Land habe die finanzielle Kraft, "in diesem und im nächsten Jahr alles zu tun, was nötig ist, um die Kontrolle über die Pandemie zu behalten und die wirtschaftlichen Folgen abzufedern".