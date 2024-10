Steuerschätzung:Bis 2028 könnten rund 58 Milliarden Euro an Steuern fehlen

Bund, Länder und Gemeinden müssen in den kommenden Jahren mit geringeren Steuereinnahmen rechnen als noch im Mai dieses Jahres erwartet. Der Arbeitskreis Steuerschätzung legte seine Prognose für die Jahre 2024 bis 2028 vor. Demnach sind für den Gesamtstaat in diesem Fünfjahreszeitraum insgesamt 58,1 Milliarden Euro weniger zu erwarten.

Allein auf den Bund entfallen Mindereinnahmen von rund 12,6 Milliarden Euro. Für das Jahr 2024 verbucht der Bund gegenüber der letzten Schätzung vom Mai ein Minus von 3,4 Milliarden Euro. Für die Länder ergibt sich für 2024 ein Minus von 2,3 Milliarden Euro und für die Kommunen ein Minus von 600 Millionen Euro.

Für das kommende Jahr sagen die Schätzer ein Plus von 700 Millionen Euro voraus

Im Streit in der Ampelregierung über den Bundeshaushalt 2025 bringt die Steuerschätzung kaum eine Entlastung. Für das kommende Jahr kann der Bund demnach mit etwas höheren Einnahmen rechnen als noch im Mai angenommen. Die Schätzer sagen ein Plus von 700 Millionen Euro voraus.

Dies könnte sich auch auf die im Bundestag laufenden Beratungen über den Etatentwurf für 2025 auswirken, an den die Haushälter in drei Wochen letzte Hand anlegen wollen. „Neue Spielräume im Haushalt ergeben sich nicht“, erklärte Finanzminister Christian Lindner (FDP). „Im Gegenteil: Wir werden zusätzlich konsolidieren müssen. Nicht jede staatliche Leistung wird noch möglich sein.“

In der SPD wächst nach der ernüchternden Steuerschätzung der Druck auf Kanzler Olaf Scholz (SPD), sich im Haushaltsstreit gegen Finanzminister Christian Lindner (FDP) durchzusetzen und ein Lockern der Schuldenbremse zu erreichen. Der starre Blick auf die Frage der Schulden entpuppe sich als Wachstumsbremse, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich der Süddeutschen Zeitung mit Blick auf die niedrigeren Steuereinnahmen und damit neue Löcher im Bundeshaushalt für das kommende Jahr. Selbst der Internationale Währungsfonds (IWF) sei da weiter als der deutsche Finanzminister. Dieser empfehle mehr staatliche Investitionen in Deutschland und sehe in Lindners Art der Haushaltskonsolidierung „ein gravierendes Problem für die deutsche Wirtschaft“, sagte Mützenich.

Es sei angesichts der konjunkturellen Lage notwendig, dass der Bundeskanzler noch in diesem Monat die wichtigsten Akteure der deutschen Industrie einlade, um über weitere Maßnahmen zu beraten. „Wir werden alles daran setzen, um Deutschland mit klugen Investitionen wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs zu bringen“, betont Mützenich und forderte vom Bundeskanzler: „Olaf Scholz muss diese Fragen weiterhin und noch deutlicher zur Chefsache machen.“