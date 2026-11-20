Wer in Deutschland sterben will, darf sich dabei helfen lassen. Suizid und die Beihilfe dazu sind straffrei, werden in der Bevölkerung aber nicht gleichmäßig in Anspruch genommen. Eine Statistik der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) zeigt den weiblichen Anteil von 65 Prozent. Zudem sind es mehr Menschen, die in Armut leben, als wohlhabende.

Wie frei ist ein Mensch, der im Pflegebett leidet, womöglich unzureichend versorgt wird und dessen Angehörige über die hohen Rechnungen stöhnen? Ronen Steinke im Gespräch mit Alena Buyx

Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 gibt es ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das auch Hilfe durch Dritte einschließt. Dennoch fehlen klare Regeln dafür, wer wann helfen darf und wie sichergestellt wird, dass die Entscheidung frei ist. Der Bundestag konnte sich seit 2023 auf keine solche Regelung einigen.

Die ehemalige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats plädiert für eine gesetzliche Regelung nach dem Vorbild des US-Bundesstaates Oregon. Professionelle Suizidassistenz wird dort nur bei schweren, lebensbegrenzenden Erkrankungen angeboten und es gilt eine Bedenkzeit.

Jeden zweiten Freitag erscheint eine Folge von „Ronen Steinke“. Alle Folgen jetzt mit SZ Plus hören auf SZ.de oder auf Spotify.

Host: Ronen Steinke

Redaktion: Annabell Burkhardt

Produktion: Carolin Lenk

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Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich von Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (http://www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.