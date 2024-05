2023 starben in Österreich gut 12 000 Menschen mehr, als zur Welt kamen (89 760 gegenüber 77 605). "Das ist das höchste Geburtendefizit seit Ende des Zweiten Weltkriegs", sagte der Generaldirektor von Statistik Austria, Tobias Thomas. Dass die österreichische Bevölkerung 2023 dennoch um 0,6 Prozent gewachsen ist, liegt an der Zuwanderung. In Deutschland starben 2023 knapp 335 000 Menschen mehr, als geboren wurden (fast 1,03 Millionen gegenüber 693 000).