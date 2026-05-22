Es ist vorbei: Der Late-Night-Talker Stephen Colbert hat in der Nacht auf Freitag die letzte Ausgabe der Late Show gesendet. Man könnte auch sagen: Donald Trump hat seinen Willen bekommen.

Colbert war einer der beliebtesten und lautesten Trump-Kritiker in den USA. Kaum eine Sendung, in der Trump nicht lächerlich gemacht wurde. Was da jetzt fehlen wird und wie der US-Präsident die Medien in den USA unter Druck setzt, erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Boris Herrmann. Er berichtet für die SZ aus New York – und sagt: „Nur mit Leuten wie Stephen Colbert, Jimmy Kimmel und John Stewart lässt sich der aktuelle US-Präsident ertragen.“

Weitere Nachrichten: Türkisches Gericht setzt CHP-Chef ab; Apothekenreform beschlossen.

Zum Weiterhören- und lesen:

Die aktuelle Folge der „Deutsch-Amerikanischen Freundschaft“ hören Sie hier: „Trumps Respekt vor Männern steigt, je größer sie sind“

Den Kommentar zur Apothekenreform lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Imanuel Pedersen

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über @ColbertLateShow (YouTube).

So können Sie unseren Nachrichtenpodcast abonnieren:

„Auf den Punkt“ ist der tägliche Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung zu den wichtigsten Themen des Tages. Sie finden alle Folgen auf sz.de/nachrichtenpodcast. Verpassen Sie keine Folge und abonnieren Sie unser Audio-Angebot in Ihrer Lieblings-Podcast-App oder bei iTunes und Spotify. Eine Übersicht über all unsere Podcasts finden Sie unter www.sz.de/podcast und hier erfahren Sie, wie Sie unsere Podcasts hören können.

Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns: podcast@sz.de.