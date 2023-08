Stephan Steinlein gibt seinen Job in Berlin auf für einen in Paris. Er wird dort Botschafter.

Von Paul-Anton Krüger

Das erste Mal, als Stephan Steinlein seinen Posten als deutscher Botschafter in Paris antrat, kam er nicht einmal dazu, sein Beglaubigungsschreiben im Élysée-Palast zu überreichen. Er blieb gerade einmal sechs Wochen. Der Staat, der ihn im Juli 1990 in die französische Hauptstadt entsandt hatte, war die DDR, und die befand sich schon in Auflösung. Am Montag nun wurde der 1961 in Finsterwalde geborene Diplomat als Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Frankreich akkreditiert. Damit schließt sich für Steinlein nicht nur der Kreis einer außerordentlich steilen Beamtenkarriere, es erfüllt sich sein Lebenstraum.