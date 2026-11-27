Nachdem ein Fachärzteverband ihm Doppelmoral vorgeworfen hat, geht der Abgeordnete und Mediziner nun zum Gegenangriff über – übersieht dabei aber wohl eine wesentliche Kleinigkeit.

Der Streit um Selbstzahler-Termine zwischen dem CSU-Abgeordneten Stephan Pilsinger und den bayerischen Fachärzten geht in die nächste Runde. Nachdem der Dachverband Bayerischer Fachärztinnen und Fachärzte (DBFF) den Politiker und Mediziner Pilsinger Mitte der Woche zum Rücktritt aufgefordert hatte, fordert dieser nun, der Vorstand des Dachverbands, der ihn angegriffen hat, solle selbst zurücktreten.