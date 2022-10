Blumen am Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in Berlin, das vor zehn Jahren eröffnet wurde.

Von Robert Roßmann, Berlin

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Montag erneut um Vergebung für "das unermessliche Unrecht" gebeten, das den Roma Europas in der Zeit des Nationalsozialismus von Deutschen angetan wurde. Am zehnten Jahrestag der Einweihung eines Denkmals für die ermordeten Sinti und Roma im Berliner Tiergarten beklagte Steinmeier, dass die romafeindlichen Vorurteile und Klischees auch nach der Befreiung Europas vom Nationalsozialismus nicht aus der deutschen Gesellschaft verschwunden seien. Auf ihrem schweren Weg zurück ins Leben seien Roma "von Politik, Verwaltung, Justiz und Gesellschaft in Westdeutschland kaum unterstützt" worden. Im Gegenteil: Sie hätten erleben müssen, "wie die an ihnen und ihren Familien begangenen Verbrechen verschwiegen, verdrängt, verleugnet und sogar gerechtfertigt wurden". Viele überlebende Roma hätten die Diskriminierung in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik als "zweite Verfolgung" empfunden. Entschädigungen seien für viele zu spät gekommen.