Köln:Steinmeier verurteilt Gewalt, Wüst entschuldigt sich

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum 20. Jahrestag des NSU-Nagelbombenanschlags in der Kölner Keupstraße zum Zusammenstehen aller Demokraten und Antirassisten aufgerufen. „Es kommt darauf an, dass wir Gewalt im politischen Meinungskampf ächten – ganz gleich, aus welchen Motiven sie sich speist: ob links- oder rechtsextremistisch oder aus religiösem Fanatismus – Gewalt zerstört Demokratie, und das wollen wir nicht“, sagte Steinmeier bei einer Gedenkfeier, die genau 20 Jahre nach dem Anschlag am 9. Juni 2004 in der Keupstraße stattfand.