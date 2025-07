Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem Zentralrat der Juden in Deutschland zu dessen 75-jährigem Bestehen gratuliert. In den Jahrzehnten seit seiner Gründung am 19. Juli 1950 sei der Zentralrat „zu einer der wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Stimmen in unserem Land und zu einer Säule der Demokratie geworden“, unterstrich Steinmeier. „Nur wenn sich Jüdinnen und Juden in Deutschland vollkommen sicher fühlen können, ist dieses Land ganz bei sich“, sagte Steinmeier. Bundeskanzler Friedrich Merz unterstrich ebenfalls die Bedeutung des Zentralrats: „Der Zentralrat erinnere daran, „was selbstverständlich sein sollte: Deutschland muss ein Schutzraum sein für Jüdinnen und Juden. Sorgen wir dafür“, so Merz. Der Zentralrat der Juden wurde am 19. Juli 1950 in Frankfurt am Main gegründet. Im September wird der Geburtstag mit einem Jubiläumsempfang in Berlin gefeiert.