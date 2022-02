"Zeigen wir den Menschen in der Ukraine unsere Anteilnahme und Solidarität": Steinmeier bei seiner Ansprache in Schloss Bellevue.

Von Robert Roßmann

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in einem eindringlichen Appell Russlands Präsidenten Wladimir Putin aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Bei einem Auftritt in Schloss Bellevue sagte Steinmeier: "Ich appelliere an Präsident Putin: Stoppen sie den Wahnsinn dieses Krieges - jetzt!" Es sei furchtbar, was die Menschen in der Ukraine gerade erleben müssten: "Tod und Verwundung, Zerstörung, Vertreibung, vieltausendfaches Leid - ganz in unserer Nähe, die Nachbarn unserer Nachbarn". Putin vergieße "das Blut jenes Volkes, das er eben noch Brudervolk nannte". Der russische Präsident habe "unter lügnerischen Vorwänden einen Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt".

Steinmeier sagte, man sei in Gefühlen und Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die Opfer dieses Krieges seien. Aber auch für die Menschen in Russland werde "das Handeln ihres Präsidenten bittere Folgen haben". Deutschland wolle "keine Feindschaft mit dem russischen Volk - im Gegenteil". Aber dieses Unrecht könne nicht ohne deutliche Antwort bleiben. Die Bundesregierung werde ihren Teil dazu beitragen, um Putin von Gewalt gegen Deutschlands Nato-Partner abzuschrecken und abzuhalten.

"Uns Deutschen wird das Manches abverlangen, denn dies ist eine Zäsur, eine tiefe Zäsur - und wir spüren das bis ins Mark", sagte Steinmeier. Aber Putin solle die Stärke der Demokratie nicht unterschätzen.

Der Bundespräsident forderte die Bürger auf, ihr Mitgefühl auch öffentlich kundzutun. "Zeigen wir den Menschen in der Ukraine unsere Anteilnahme und Solidarität", sagte Steinmeier. Der russische Präsident solle "nicht eine Sekunde lang glauben, dass die Menschen in Deutschland und Europa diese brutale Gewalt einfach hinnehmen; und zeigen wir den Menschen in Russland, die Frieden wollen, dass sie nicht alleine dastehen".

Steinmeier hatte Putin bereits in seiner Rede vor der Bundesversammlung vor knapp zwei Wochen aufgefordert: "Lösen Sie die Schlinge um den Hals der Ukraine". Zwei Tage später hatte er bei einem Besuch in Lettland allen baltischen Staaten "Deutschlands Solidarität und Deutschlands Beistand" versprochen. Die russische Führung sei dafür verantwortlich, dass nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den baltischen Staaten und in ganz Osteuropa viele Menschen Angst vor einem Krieg hätten, sagte der Bundespräsident in Riga. Lettland ist Mitglied der EU und der Nato, es grenzt auch an Russland.

Am vergangenen Dienstag hatte Steinmeier dann während eines Besuchs im Senegal dem russischen Präsidenten einen Bruch des Völkerrechts und eine "Vernichtung des Minsker Abkommens" vorgeworfen. Jetzt hat Steinmeier, der unter Angela Merkel Außenminister war, auch auf den großflächigen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine reagiert.