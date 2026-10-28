Gestern Nachmittag lief folgende Nachricht über die Ticker: „Steinmeier-Nachfolge: CDU-Vize Ines Claus zeigt Interesse“. Kennen Sie Ines Claus? Sie wird wohl nicht vielen Deutschen etwas sagen. Ich kläre Sie gern auf: Claus ist Fraktionsvorsitzende der CDU im hessischen Landtag. Claus vereint drei Eigenschaften in ihrer Person, die Kanzler Friedrich Merz offenbar bei der Kandidatensuche für das Amt des Bundespräsidenten wichtig sind: Sie ist in der CDU. Sie ist Juristin. Und eine Frau. Ob das schon reicht, für die Bewerbung auf das höchste Amt im Staate? Die Rheinische Post wollte erfahren haben, dass sie Merz Favoritin sei. Der ließ das Gerücht allerdings schnell dementieren. Bisher am häufigsten als mögliche Steinmeier-Nachfolgerin wird die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner genannt, die weder in der CDU ist noch Juristin. Aigner aber hat einen anderen Vorteil: Freunde bei SPD und Grünen. Je länger Merz damit warte, einen anderen Kandidaten zu präsentieren, desto schwieriger würde es für denjenigen „von CSU, SPD und der übrigen Ilse-Fankurve akzeptiert zu werden“, schreibt der stellvertretende Chefredakteur der SZ, Roman Deininger . Dabei sei es gerade in diesen Zeiten, in denen die AfD an die Macht strebt, wichtig, diese Personalfrage „geräuschlos, geschlossen und wuchtig“ zu beantworten – und durchaus unabhängig vom Geschlecht, argumentiert er. Bis Ende der Woche aber ist Merz auf Reisen in Asien , entschieden wird in dieser Zeit wohl nichts. In Israel ist die Lage nach der Wahl unklar: Die Likud-Partei von Benjamin Netanjahu ist stärkste Kraft geworden, sein Bündnis aber erreicht die Mehrheit von 61 Sitzen in der Knesset nicht. Das Bündnis des ehemaligen Generalstabschefs Gadi Eisenkot aber auch nicht. Verschiedene Fernsehsender prognostizieren verschiedene Sitzverteilungen, es könnte eine Pattsituation entstehen, berichtet unsere Korrespondentin Kristiana Ludwig . Und es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt, mit einem offiziellen Ergebnis wird erst in einigen Tagen gerechnet.

Was heute wichtig ist

Netanjahu und Eisenkot verkünden Regierungsauftrag – doch keiner hat eine Mehrheit. Israel hat gewählt. Sowohl Benjamin Netanjahu als auch sein Herausforderer Gadi Eisenkot wollen regieren – dabei kann aktuell keiner von beiden eine Koalition bilden. Zum Artikel

Brasilianischer Wahlverlierer Flávio Bolsonaro flieht in die USA. Gegen den unterlegenen ultrarechten Kandidaten der Liberalen Partei wird wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung ermittelt. Berichten zufolge will US-Präsident Trump ihm ein Visum ausstellen und sogar politisches Asyl gewähren. Zum Artikel

Umweltminister Schneider: Audi wettet „auf ein totes Pferd“. Der Auftritt von Audi-Chef Döllner bei einer Veranstaltung von US-Präsident Trump regt die Debatten an. Nun äußert sich ein Mitglied der Bundesregierung zum geplanten Werk. Zum Newsblog zur Bundespolitik

Vanessa Emde verbleibt vorerst in der Fraktion der Berliner Linken. Nachdem sich die Politikerin zuletzt offen gegen die Parteilinie gestellt hatte, kam es nun zum Gespräch mit der eigenen Fraktion. Ausgestanden ist die Sache damit nicht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen:

Die Fachbriefings von SZ Dossier

Dossier Digitalwende: Wie es um die Arbeitsverhältnisse von Influencern steht. Was für junge Leute ein Traumberuf sein kann, sieht in der Realität oft weniger rosig aus. Das zeigt eine neue Befragung der Bertelsmann-Stiftung. Sie hat die Arbeitsverhältnisse von Content-Creator untersucht: Der Beruf geht einher mit Druck und fehlenden Grenzen. Auch wichtig: Laut Reset Tech hat ein Netzwerk aus 1332 Tiktok-Konten in diesem Jahr Politikerinnen und Politiker aus 26 EU-Staaten imitiert. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Europas dramatische Weltraumlücke – und die Aufholjagd. Europa hinkt im Weltraum erheblich hinterher: 2025 starteten die USA 180-mal ins All, China 93-mal – Europa nur achtmal. Generalmajor Michael Traut warnt vor der Abhängigkeit von Anbietern wie SpaceX. Der Leiter des Weltraumkommandos der Bundeswehr rät, bei Europas Aufholjagd nicht nur auf Satelliten zu schauen: „Zwei Drittel eines Weltraumsystems spielen sich am Boden ab.“ Hier kommen auch private Unternehmen ins Spiel. Zum Briefing