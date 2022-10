Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, angesichts der Krisen hierzulande den Kampf gegen den wachsenden Hunger in der Welt nicht zu vernachlässigen. "Noch nie mussten mehr Menschen hungern. Bis zu 830 Millionen Menschen sind chronisch unterernährt, 150 Millionen mehr als noch vor drei Jahren, ein trauriger Rekord", sagte Steinmeier am Sonntag in einer TV-Ansprache zur Woche der Welthungerhilfe. In viel zu vielen Regionen der Welt herrsche Hunger, sagte der Bundespräsident und rief zu Spenden für die Welthungerhilfe auf. Steinmeier verwies auf die Lage am Horn von Afrika, wo die schlimmste Dürre seit 40 Jahren herrsche.