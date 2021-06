Von Stefan Braun, Tel Aviv

Der erste Weg im Heiligen Land führt für Frank-Walter Steinmeier nicht zum Staatsoberhaupt, nicht zum Premierminister und auch nicht zum Architekten der neuen Regierung. Seine erste Fahrt führt den Bundespräsidenten zu engen Freunden. Menschen, die im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern denken und fühlen wie er; Israelis, die für Versöhnung kämpfen und sich nach einer friedlichen Zukunft sehnen. Kaum gelandet am Flughafen in Tel Aviv, geht es zum Peres Center for Peace and Innovation.

Direkt am Meer gelegen, im mehrheitlich von arabischen Israelis bewohnten Jaffa, erinnert das vom früheren Staatspräsidenten Schimon Peres gegründete Zentrum an jene Friedensinitiative, die Anfang der neunziger Jahre eine sehr kurze Phase größter Hoffnung auslöste. Ein guter Ort zum Ankommen, der sich auch im Hier und Heute um Annäherung und Verständigung zwischen Palästinensern und Israelis kümmert. Kein Wunder, dass es Steinmeier hierherzieht, noch dazu an diesem Abend, an dem die sanfte rote Sonne allzu malerisch im ruhigen Meer versinkt. Ob als Außenminister oder als Bundespräsident - von jeher wirbt er bei den Israelis für diese Ziele, auch wenn das unter dem bisherigen Premierminister Benjamin Netanjahu immer aussichtsloser wurde.

Ob es sich mit der neuen Regierung ändert, wird Steinmeier bis zum Abflug am Freitagabend zu erkunden versuchen. Davor aber hat er sich diesen Termin gelegt. In den Räumen des Peres Center möchte er vier Israelis auszeichnen. Zwei Frauen und zwei Männer, die ihm seit Jahren als persönliche Vorbilder dienen. In einer kurzen Ansprache würdigt er ihre Bedeutung. "Gute Menschen wie Sie sind es, die uns zurück zum Guten führen, wenn wir straucheln und vom Weg abkommen", schwärmt Steinmeier. Alle vier haben sich der Erinnerung an die Shoa verschrieben; alle vier aber sind für den Bundespräsidenten längst auch Mahner in der Gegenwart geworden. Einer Gegenwart mit Antisemiten, Rechtsextremisten und einer mindestens teilweise rechtsradikalen Partei in Deutschland. "Arbeit wie Ihre ist unser Unterpfand nicht zu vergessen."

"Ich danke Gott, dass es Ihre Stimme gibt"

Da ist als erstes Regina Steinitz, heute über neunzig Jahre alt. Nach der Flucht des Vaters und dem Tod der Mutter überlebt sie zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Ruth Krieg und Verfolgung, hat immer wieder Glück in zahlreichen Verstecken - und beschließt im Alter von siebzig Jahren, doch noch öffentlich über ihre Geschichte zu sprechen. In Schulen, an Universitäten, bei öffentlichen Auftritten. "In meinem Leben", sagt Steinmeier, ihr zugewandt, "war mir kaum etwas eine so große Ehre wie Ihre Freundschaft. Ich danke Gott, dass es Ihre Stimme gibt."

Da ist außerdem Avner Shalev, der langjährige Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. 1939 in Jerusalem geboren, geht er mit siebzehn in die israelische Armee. Später wechselt er ins Ministerium für Kultur und Erziehung, wird Vorsitzender des Nationalen Kulturausschusses - bis er 1993 Leiter von Yad Vashem wird. "Ich bin hier, um Ihnen für Ihre langjährige Arbeit zu danken", sagt Steinmeier, "und für Ihre vielen Gesten der Güte, der Freundschaft und der Versöhnung".

Dann ist da die Künstlerin Michal Rovner, 1957 in Tel Aviv geboren. Sie arbeitet vor allem mit Videoinstallationen, aber auch mit Fotografien, Skulpturen und Illustrationen. Berühmt wurde ihre Installation "I Still See Their Eyes" in Yad Vashem. Ihre Installationen würden den Ermordeten eine Stimme und ein Gesicht geben, sagt Steinmeier. Durch ihre Arbeit hätten die schmerzvollen Erinnerungen, die Israel und Deutschland miteinander verbänden, "Raum und Form" erhalten. "Hierfür sind wir Ihnen zutiefst dankbar."

Und schließlich der Schriftsteller David Grossman. Ihn traf Steinmeier über die Jahre immer wieder. "In schlechten Zeiten, in guten Zeiten, auch in für Sie sehr schmerzvollen Zeiten", wie der Bundespräsident berichtet. Mit seinen Schriften habe Grossman, der den eigenen Sohn bei einem Militäreinsatz im Libanon verlor, "viele Fenster in die Seele Israels geöffnet". Mit allem, was er künstlerisch tue, stemme er sich dagegen, "dass eine düstere Vergangenheit uns in eine ebenso düstere Zukunft zwingt".

Am Ende stehen alle vier mit Steinmeier zusammen, um sich fotografieren zu lassen. Alt und stolz und aufrecht.

Wie die nähere Zukunft Israels weitergehen wird, ob also die neue Acht-Parteien-Koalition länger halten wird als hier viele unken, weiß niemand zu sagen. Steinmeier wird aber versuchen, das in den nächsten Tagen wenigstens ansatzweise zu erspüren. Dazu wird er den neuen Premier Naftali Bennett treffen; er wird mit dem Architekten des Bündnisses, Außenminister Yair Lapid, sprechen. Und er wird mit dem designierten neuen Staatspräsidenten Isaac Herzog reden.

Mindestens so wichtig wie diese Gespräche aber wird ihm sein eigentlicher Gastgeber sein: Reuven Rivlin, der scheidende Präsident Israels. In ziemlich genau einer Woche wird Rivlin sein Amt räumen. So gesehen hat es Steinmeier gerade noch so geschafft, die seit anderthalb Jahren offene Einladung zu einem Staatsbesuch doch noch anzunehmen. Er wird dabei das Grab von Theodor Herzl ebenso besuchen wie das Kibbuz im Negev, in dem David Ben-Gurion lebte. Und er wird viel Zeit mit Rivlin verbringen, bevor er ihm Adieu sagt.

Viel Vergangenheit also, viel Gegenwart, und dazu ein Abschied.