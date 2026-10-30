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Steinmeier in ChinaEine Freundschaft voller Tücken

Lesezeit: 3 Min.

„Heute erleben wir eine Zeit tiefgreifender Umbrüche“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beim Besuch des Sommerpalasts in Peking.
„Heute erleben wir eine Zeit tiefgreifender Umbrüche“: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender beim Besuch des Sommerpalasts in Peking.
Foto: Frank Ossenbrink/Imago

Der Staatsbesuch des Bundespräsidenten kommt in einer heiklen Phase der Beziehungen zur Volksrepublik. Steinmeier lobt die Wirtschaftskraft des Landes, deutet aber vage an, dass manch Entwicklung Deutschland Sorge bereitet.

Von Lea Sahay, Peking

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Auf der Bühne, unter dem Emblem der Peking-Universität, Chinas Eliteschmiede, sitzt Frank-Walter Steinmeier. Sein Gesicht ist gerötet, er lächelt. Gerade hat ihm die Universität vor rund 500 Studierenden eine Ehrenprofessur verliehen. Als einen „großen und alten Freund Chinas“ haben ihn die Gastgeber bezeichnet. Ein Gütesiegel der KP, das seine Tücken hat. Denn als Freund gilt in Peking, wer sich um gute Beziehungen bemüht – und über heikle Themen möglichst nur hinter verschlossenen Türen spricht. Doch Steinmeier sieht zufrieden aus, richtig glücklich. Dann tritt er ans Pult.

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