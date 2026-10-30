Auf der Bühne, unter dem Emblem der Peking-Universität, Chinas Eliteschmiede, sitzt Frank-Walter Steinmeier. Sein Gesicht ist gerötet, er lächelt. Gerade hat ihm die Universität vor rund 500 Studierenden eine Ehrenprofessur verliehen. Als einen „großen und alten Freund Chinas“ haben ihn die Gastgeber bezeichnet. Ein Gütesiegel der KP, das seine Tücken hat. Denn als Freund gilt in Peking, wer sich um gute Beziehungen bemüht – und über heikle Themen möglichst nur hinter verschlossenen Türen spricht. Doch Steinmeier sieht zufrieden aus, richtig glücklich. Dann tritt er ans Pult.