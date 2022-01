Weil sich auch SPD und FDP für ihn aussprechen, gilt die Wiederwahl des Bundespräsidenten als sehr wahrscheinlich. Die Ampel-Parteien haben eine Mehrheit in der Bundesversammlung.

Die Grünen unterstützen eine zweite Amtszeit für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Das teilten die Spitzen von Partei und Fraktion in Berlin mit. Die erste Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier endet am 18. März 2022. Weil sich zuvor auch SPD und FDP für Steinmeier ausgesprochen hatten, gilt es als sehr wahrscheinlich, dass der frühere Außenminister das höchste Amt des Staates für weitere fünf Jahre ausüben wird. Die Parteien der Ampelkoalition haben in der Bundesversammlung eine Mehrheit, sodass sie eine Wiederwahl Steinmeiers durchsetzen können.

"Frank-Walter Steinmeier ist ein sehr guter und hoch angesehener Bundespräsident, der sich in seiner ersten Amtszeit große Verdienste um unser Land erworben hat", teilten die Parteichefs Robert Habeck und Annalena Baerbock sowie die beiden Fraktionsvorsitzenden Katharina Dröge und Britta Haßelmann in einer gemeinsamen Erklärung mit. "Insbesondere seiner starken Stimme für den demokratischen Zusammenhalt gebühren unser Respekt und unsere Unterstützung", hieß es weiter.

"Wir sind überzeugt, dass er unserer Gesellschaft auf dem schwierigen Weg aus der Pandemie weiter Halt und Orientierung geben wird", erklärte die Grünen-Spitze. "Deshalb unterstützen wir seine Wiederwahl und empfehlen unseren Wahlleuten in der Bundesversammlung, Frank-Walter Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten zu wählen."

Die Zustimmung der Grünen für Steinmeier galt in den vergangenen Monaten als nicht sicher. Aus der Partei gibt es immer wieder Forderungen, eine Frau solle erstmals Bundespräsidentin werden. Im Dezember hatte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) die Aufstellung einer Frau als Kandidatin ins Spiel gebracht. "Die Zeit ist aus meiner Sicht reif für eine Frau im Schloss Bellevue." Eine Bundespräsidentin könne in schwierigen Zeiten wichtige neue Impulse geben. Einen konkreten Vorschlag machte Wüst aber nicht.

Ampel-Parteien haben Stimmenmehrheit in der Bundesversammlung

Der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin wird von der Bundesversammlung gewählt. Sie setzt sich jeweils zur Hälfte aus den Bundestags-Abgeordneten und aus Mitgliedern, die von den Ländern gewählt werden, zusammen - häufig prominente Personen oder solche, die sich durch ihr Engagement besonders verdient gemacht haben.

Die 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso viele Delegierte der Landesparlamente kommen am 13. Februar zusammen, um das künftige Staatsoberhaupt der Bundesrepublik zu wählen.

Nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur werden SPD, Grüne und FDP zusammen 776 der 1472 Mitglieder in die Bundesversammlung am 13. Februar entsenden. Das sind 39 mehr als im ersten und zweiten Wahlgang benötigt werden, wo eine absolute Mehrheit nötig ist. Sollte Steinmeier diese in den ersten beiden Wahlgängen verfehlen, weil ihn nicht alle Mitglieder der Bundesversammlung aus dem Regierungslager wählen, wäre ihm die Wiederwahl mit großer Wahrscheinlichkeit im dritten Wahlgang sicher, wenn die einfache Mehrheit reicht.