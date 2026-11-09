Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 zum entschiedenen Kampf gegen Antisemitismus aufgerufen. „Wir müssen uns dem Judenhass entgegenstellen, ganz gleich, ob er von den politischen Rändern rechts und links, aus der Mitte der Gesellschaft oder vom Islamismus ausgeht“, erklärte er am Montag bei einer Gedenkfeier in der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar.

Die Lehre des 9. November 1938 sei, sich an die Seite derjenigen zu stellen, die herabgewürdigt, ausgegrenzt, beleidigt oder angegriffen werden, weil sie Jüdinnen und Juden sind. Jeder Einzelne sei gefordert, die Stimme zu erheben: „Schweigen wir nicht! Beschwichtigen wir nicht! Schauen wir nicht zu!“, mahnte Steinmeier. Für Demokraten sei es die bleibende Pflicht, sich zu Freiheit, Recht und zur Würde eines jeden Menschen zu bekennen.

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 sei das Unvorstellbare Wirklichkeit geworden. Judenhass und antisemitische Hetze seien in ganz Deutschland in hemmungslose Gewalt umgeschlagen, betonte der Bundespräsident: „Die von der NSDAP gelenkten Pogrome geschahen in aller Öffentlichkeit.“ Mitunter sei die halbe Stadt auf den Beinen gewesen. Etwa 30 000 jüdische Männer seien damals verhaftet und in Konzentrationslager wie Buchenwald verschleppt worden.

Zum 37. Jahrestag des Mauerfalls erinnerten unterdessen in Berlin Vertreter von Land und Bund an die friedliche Revolution. Bei einer zentralen Veranstaltung an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße wurden in Erinnerung an die Ereignisse am 9. November 1989 Kerzen entzündet und bunte Rosen in die ehemalige Hinterlandmauer gesteckt. Im Rahmen einer Andacht in der Kapelle der Versöhnung hielt der ungarische Autor und Historiker György Dalos eine Rede im Andenken an die Überwindung der deutschen und europäischen Teilung.