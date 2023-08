Bislang haben nur etwa drei von vier berechtigten Studierenden sowie Fachschülerinnen und Fachschülern den einmaligen 200-Euro-Zuschuss für steigende Lebenshaltungskosten beantragt und erhalten. Das seien rund 2,68 Millionen ausgezahlte Anträge, teilte die Bundesregierung in einer am Freitag veröffentlichten Antwort auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion mit. Zur Jahreshälfte waren es knapp 2,5 Millionen Studierende und Fachschüler, die die Einmalzahlung aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung in Anspruch genommen haben. Noch bis zum 30. September läuft die Frist. Eine Verlängerung sei nicht geplant, so die Bundesregierung. Aktuell hätten etwa 872 000 Berechtigte noch keinen Antrag gestellt.