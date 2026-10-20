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Politische ExtremeDie „Steigbügelhalter“ sind wieder da

Lesezeit: 3 Min.

Adolf Hitler (li.) mit seinem Vizekanzler Franz von Papen und Reichswehrminister General Werner von Blomberg (re.) .
Adolf Hitler (li.) mit seinem Vizekanzler Franz von Papen und Reichswehrminister General Werner von Blomberg (re.) .
Foto: Scherl/Süddeutsche Zeitung Photo

Parteien, die anderen zur Macht verhelfen, bezeichnet man mitunter als Steigbügelhalter. Die politische Metapher erzählt viel vom Aufstieg extremer Kräfte.

Von Johan Schloemann

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Auffällig oft hört man jetzt in der politischen Debatte diese Warnung: Man dürfe radikalen Kräften nicht den „Steigbügel“ halten. Anlass ist insbesondere die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, bei der die AfD knapp die absolute Mehrheit im Landtag verpasste. Als Steigbügelhalter kritisiert man die Abgeordneten des BSW, die bei der Wahl des AfD-Landtagspräsidenten als Mehrheitsbeschaffer agierten, sowie CDU-Abweichler, die dem AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund dort vielleicht auch bald bei der Wahl zum Ministerpräsidenten helfen könnten.

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