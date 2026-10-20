Auffällig oft hört man jetzt in der politischen Debatte diese Warnung: Man dürfe radikalen Kräften nicht den „Steigbügel“ halten. Anlass ist insbesondere die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, bei der die AfD knapp die absolute Mehrheit im Landtag verpasste. Als Steigbügelhalter kritisiert man die Abgeordneten des BSW, die bei der Wahl des AfD-Landtagspräsidenten als Mehrheitsbeschaffer agierten, sowie CDU-Abweichler, die dem AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund dort vielleicht auch bald bei der Wahl zum Ministerpräsidenten helfen könnten.