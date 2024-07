(SZ) Der amerikanische Präsident hat führenden Demokraten mitgeteilt, er werde künftig nicht mehr nach acht Uhr abends arbeiten und stattdessen mehr schlafen. Ob er also gedenkt, um 20 Uhr zu Bett zu gehen, wird die Zukunft zeigen. Auf jeden Fall verdient Joe Biden für den zweiten Teil seiner Ankündigung große Anerkennung. Den Mut, sich als Schlafbedürftiger zu outen, haben nicht viele. Noch immer meinen Menschen, die ihre große Spannkraft unter Beweis stellen wollen, sie müssten betonen, wie wenig Schlaf sie benötigen. Auch der Typ Nullschläfer fällt in die Kategorie der notorischen Schlafleugner: Er wird nicht müde zu behaupten, dass 24 Stunden am Tag zu wenig sind, um all das zu schaffen, was er sich vorgenommen hat. Menschen, die wenig bis nicht schlafen, haben also offenbar keinen blassen Schimmer von den Weisheiten, die der Volksmund zum Thema Schlaf zu verkünden hat. Außerdem bringen sie sich um die einmalige Chance, an den ersten Graubündener Schlaftagen teilzunehmen, die Mitte August stattfinden werden und für die jetzt die Anmeldung läuft.