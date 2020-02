Nie zuvor hat Stegner derart im Applaus baden dürfen wie bei den Regionalkonferenzen zur Wahl des SPD-Vorsitzes. Hier im September in Ettlingen, Baden-Württemberg.

Der Paternoster im Kieler Landeshaus hat schon für eine Menge Symbolbilder gesorgt. Unaufhörlich gleiten die Passagiere in den offenen Kabinen für jeden sichtbar sanft nach oben oder sinken schwer nach unten. Wer nicht rechtzeitig rausspringt, könnte im Reich des Hades versinken oder in den Olymp aufsteigen - wer weiß schon, was wirklich passiert, wenn man die beruhigenden Schilder ignoriert, die einem einreden wollen, die Weiterfahrt sei ungefährlich. Ein Transportmittel wie die Politik selbst.