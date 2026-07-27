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VerkehrspolitikDer Neue auf der Baustelle

Lesezeit: 3 Min.

Steffen Bilger gilt als ein umgänglicher Typ, freundlich und ruhig im Ton.
Steffen Bilger gilt als ein umgänglicher Typ, freundlich und ruhig im Ton. Michael Kappeler/dpa

Nach der Absage des ersten Kandidaten in letzter Minute soll nun Steffen Bilger Verkehrsminister werden. Der CDU-Abgeordnete kennt sich mit Baustellen aus – auch wenn es zuletzt eher solche in der Koalition waren.

Von Henrike Roßbach, Berlin

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Am Mittwoch vergangener Woche trat Steffen Bilger vor die Kameras und sprach über die Sonderfraktionssitzung, die eine Woche später stattfinden würde, mitten in der parlamentarischen Sommerpause. Kurz zuvor hatten die Parteichefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, dem Fraktionsvorstand vorgeschlagen, Thorsten Frei zum Nachfolger für den zurückgetretenen Jens Spahn zu wählen.

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