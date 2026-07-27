Nach der Absage des ersten Kandidaten in letzter Minute soll nun Steffen Bilger Verkehrsminister werden. Der CDU-Abgeordnete kennt sich mit Baustellen aus – auch wenn es zuletzt eher solche in der Koalition waren.

Am Mittwoch vergangener Woche trat Steffen Bilger vor die Kameras und sprach über die Sonderfraktionssitzung, die eine Woche später stattfinden würde, mitten in der parlamentarischen Sommerpause. Kurz zuvor hatten die Parteichefs von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, dem Fraktionsvorstand vorgeschlagen, Thorsten Frei zum Nachfolger für den zurückgetretenen Jens Spahn zu wählen.