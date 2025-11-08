Stefan Gelbhaar hat alles versucht. Der Grünen-Politiker hat für sich geworben, in kleinen und in größeren Runden. Er hat seine Bekanntheit genutzt und noch einmal ein „Exklusiv-Interview“ gegeben, in dem er seine Sicht darlegt auf die Vorwürfe mehrerer Frauen, die ihn Anfang des Jahres den erneuten Einzug in den Bundestag gekostet hatten; die meisten von ihnen halten bis heute an ihren Vorwürfen fest. Und er hat in einem Bewerbungsschreiben an seine Partei beteuert: „Eine intensive Zeit verändert Menschen - und hat auch mich verändert.“
GrüneGelbhaar scheitert mit Politik-Comeback
Der Grünen-Politiker wollte nach der Affäre um teils erfundene Vorwürfe ins Abgeordnetenhaus. Doch seine Partei entscheidet sich gegen ihn. Damit endet für die Grünen ein aufwühlendes Kapitel.
Von Meredith Haaf und Vivien Timmler, Berlin
