Von Jan Heidtmann und Vivien Timmler, Berlin

„Unfassbar.“ Dieses Wort fällt am Wochenende immer wieder, wenn man mit Grünen-Politikern über das spricht, was sich in den vergangenen Tagen und Wochen im Berliner Landesverband der Partei zugetragen hat. Der wird von einer schweren parteiinternen Affäre erschüttert, die auch den Bundestagswahlkampf der Grünen zu belasten droht. Im Raum steht der Verdacht, eine Politikerin könnte eine falsche Identität vorgetäuscht haben, um den Ruf eines Parteikollegen zu schädigen und eine erneute Bundestagskandidatur zu verhindern.