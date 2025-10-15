Der Grünen-Politiker Stefan Gelbhaar will 2026 als Direktkandidat für den Wahlkreis 6 in Pankow ins Berliner Abgeordnetenhaus einziehen. Der 49-Jährige bestätigte dem RBB seine Kandidatur . Gelbhaar war als Kandidat für die vergangene Bundestagswahl aufgestellt und dann wegen Vorwürfe gegen seine Person als Kandidat kurzfristig abgewählt worden.

Es ging um Vorwürfe grenzverletzenden Verhaltens, der RBB berichtete darüber – zog die Berichterstattung später jedoch zurück. Der Sender schreibt selbst über die Vorgänge: „Im Nachhinein hatte sich herausgestellt, dass sich eine grüne Bezirkspolitikerin aus Mitte unter falschem Namen als vermeintliches Opfer ausgegeben und die Vorwürfe erfunden hatte. Der RBB räumte schwere Fehler in der Berichterstattung ein.“ Der RBB und der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete Gelbhaar hatten sich im Sommer außergerichtlich geeinigt.

Der Wahlkreis, in dem Gelbhaar jetzt antritt, reicht von der Schönhauser Allee bis zur Bezirksgrenze nach Mitte. Wie der Tagesspiegel schreibt, gibt es mit Sunčica Klaas eine weitere Bewerberin. Die Zeitung zitiert Gelbhaar in seinem Bewerbungsschreiben mit den Worten: „Eine intensive Zeit verändert Menschen – und hat auch mich verändert. Innehalten, nachdenken, neu sortieren und klarer werden. Viele Gespräche haben mir zusätzliche Perspektiven eröffnet.“