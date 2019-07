20. Juli 2019, 17:47 Uhr Attentat auf Hitler Stauffenbergs Tat

Niels Schröder hat eine historisch präzise Graphic Novel zum Umsturzversuch im Jahr 1944 gezeichnet.

Rezension von Robert Probst

Die Bilder sind bekannt: Adolf Hitler begrüßt Benito Mussolini am 20. Juli 1944 am Bahnhof des Führerhauptquartiers in Ostpreußen.

Anschließend zeigt er dem Duce die total zerstörte Baracke, in der er soeben einen Bombenanschlag überlebt hat. Es gibt nur recht wenige Fotos von diesem Tag, als der Umsturzversuch gegen das NS-Regime scheiterte.

Aber es gibt unzählige Berichte, die diesen dramatischen Tag zu rekonstruieren helfen. Es gibt Kino- und TV-Filme, es gibt Minutenprotokolle, und es gibt historische Fachliteratur dazu. Nun gibt es auch eine Graphic Novel.

Niels Schröder hat mit "20. Juli 1944 - Biographie eines Tages" ein erstaunlich präzises Werk vorgelegt. Denn dort findet man die Fotos von Hitler und Mussolini detailgetreu nachgezeichnet. Spätestens an dieser Stelle ist zu erkennen, mit welcher Akribie der Autor/Zeichner vorgegangen ist.

Niels Schröder: 20. Juli 1944. Biographie eines Tages. Bebra-Verlag, Berlin 2019, 144 Seiten, 18 Euro. (Foto: )

Stauffenberg macht ja derzeit gerade wieder Furore, dabei geht es vor allem um die Interpretation seines Handelns vor 75 Jahren. Hier und da wäre es aber natürlich gut, erst einmal die Fakten zu kennen.

Diese Wissensvermittlung lässt sich dabei - nicht nur, aber als Einstieg auch - über eine gezeichnete Darstellung durchaus bewerkstelligen. Zumal wenn sie so nah an den Fakten bleibt wie Schröders Buch, der sich auch der Hilfe der Gedenkstätte Deutscher Widerstand bedient hat.

Schröder hat aus dem Umsturzversuch eine gut lesbare Erzählung gemacht, die natürlich nicht - wie er selbst schreibt - der Komplexität der Ereignisse gerecht werden kann. Sie eröffnet aber den Lesern, womöglich auch jüngeren, einen emotionalen Zugang.

Dabei ist Schröder der Gefahr, Stauffenberg zum Comic-Helden zu verklären, konsequent aus dem Weg gegangen. Eine große Zahl von Angehörigen des Widerstands wird hier vorgestellt, viele kommen zu Wort und gewinnen eine eigene Persönlichkeit.

Es wimmelt nur so von exakten militärischen Dienstbezeichnungen. Der Zündmechanismus der Bombe wird erklärt. Und eine große Menge Erklärtext bietet Einordnung für Einsteiger.

Die Dynamik und die Dramatik des Tages werden auf diese Weise sichtbar und erlebbar, auch wenn Stauffenberg vielleicht oft zu viele Schweißperlen im Gesicht hat.

Es geht um einen Tag und um eine große Tat

Natürlich kommt auch dieses Buch nicht ohne ein Gedicht von Stefan George aus, und ein Schuss katholische Mystik ist auch dabei. Aber es geht hier nicht darum, warum und wie Stauffenberg zum Attentäter wurde, es geht wenig um die Staatsziele der Putschisten, und es wird auch nicht die Rolle der Wehrmacht problematisiert.

Es geht bei Niels Schröder um einen Tag und um eine große Tat - die Tat eines Mannes, der noch immer fasziniert; es geht um mutige Menschen, die handelten, als es noch nicht zu spät war. Und die bei einem Erfolg Millionen Menschenleben gerettet hätten. Darüber sollte man lesen, nicht nur zu Jahrestagen.