Beim Gedenken an den 20. Juli 1944 löst der Enkel von Rüdiger Schleicher und Großneffe der Bonhoeffer-Brüder einen Eklat aus, als er versucht, einen Kranz der AfD zu entfernen.

Zum Gespräch verabredet sich Tobias Korenke, 61 Jahre alt, spontan in der Lobby des Marriot-Hotels, direkt gegenüber vom Bendlerblock in Berlin. Den Eklat vor Beginn der Gedenkveranstaltung der Bundesregierung für die Widerstandskämpfer gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft habe er nicht geplant, beteuert er. Am Montagvormittag hatte er versucht, den Kranz der AfD-Fraktion zu entfernen, Sicherheitsleute haben ihn daran gehindert. Der Kranz wurde dabei beschädigt, Korenke durfte an der Veranstaltung nicht mehr teilnehmen. Seine Tochter kommt während des Gesprächs kurz vorbei, um sich zu verabschieden. „Halt die Ohren steif, Papa“, sagt sie.