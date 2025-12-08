Zehntausende Menschen ohne eindeutige Staatsbürgerschaft haben Ende 2024 in Deutschland gelebt. Laut Ausländerzentralregister sei die Zahl der Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit mit 92 900 Personen im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken (Ende 2023: 94 200 Personen), teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Demnach ist die Zahl im zweiten Jahr in Folge rückläufig, nachdem sie von 34 100 im Jahr 2013 bis 2022 kontinuierlich angestiegen war. Staatlich anerkannt staatenlos waren 28 800 Menschen. Ihre Zahl sank laut Bundesamt im Vergleich zum Vorjahr um 700. In den Jahren 2005 bis 2013 hatte sich die Zahl der Staatenlosen in Deutschland zwischen 13 000 und 14 000 bewegt. Ab 2014 verdoppelte sich die Zahl dann auf einen Höchststand von 29 500 Personen zum Jahresende 2023. Mit 13 600 Menschen sei knapp die Hälfte der Ende 2024 registrierten anerkannten Staatenlosen in Syrien geboren.