Etwa 22,5 Millionen Menschen haben vergangenes Jahr in Deutschland Leistungen aus der gesetzlichen, privaten oder betrieblichen Rente erhalten. Das waren 0,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Ausgezahlt wurden den Angaben zufolge insgesamt rund 423 Milliarden Euro. Im Vorjahresvergleich entspricht das einem Anstieg von 5,1 Prozent (20,7 Milliarden Euro). Zu den steuerpflichtigen Einkünften zählten im Jahr 2025 demnach 72 Prozent der Leistungen - also insgesamt 304 Milliarden Euro. Seit dem Jahr 2015 erhöhte sich der durchschnittliche Besteuerungsanteil damit um 16,4 Prozentpunkte. Grund ist die Neuregelung der Besteuerung im Alterseinkünftegesetz von 2005, das den Übergang von einer vorgelagerten zu einer nachgelagerten Besteuerung regelte. Das bedeutet, dass Rentenbeiträge während der Ansparphase schrittweise steuerfrei gestellt und erst die Auszahlungen besteuert werden. Dieser Übergang dauert bis zum Jahr 2058.